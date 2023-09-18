總統選戰 郭台銘夥副手登記交保

【本報綜合報道】鴻海集團始創人兼台灣總統參選人郭台銘昨日跟副手賴佩霞前往中央選舉委員會，遞交2024年正副總統選舉連署登記申請書和百萬新台幣保證金。

郭台銘競選辦公室發言人黃士修表示，郭台銘是為了整合而來的，若果國民黨和民眾黨願意共同推出一組候選人，郭台銘就會直接拿兩黨的政黨推薦門票登記參選，不用再次送連署的書信文件，賴佩霞隨時能功成身退。

根據台灣《總統副總統選舉罷免法》規定，登記為被連署人後，必須在45天內達到連署門檻，連署人數應為最近一次總統選舉的選民總數1.5%，即約28.9萬人。郭台銘表示，這是一個令人興奮的日子，與賴佩霞已完成連署登記，邁出台灣政治新方向、新氣象的第一步，台灣人民渴望改變，他承諾會與賴佩霞一起竭盡全力實現，和平、繁榮、清廉的政府，競選辦公室今日便啟動全台連署工作。

賴佩霞稱正在棄美籍 賴佩霞擁有台灣和美國雙重國籍，她的美國國籍必須在11月24日參選登記截止日前完成放棄，否則無法成為候選人。賴佩霞一方上周六晚發聲明表示，已經啟動放棄美國國籍的程序。郭台銘則指，知道賴佩霞有雙重國籍，有把握在法定日期之前完成一切合法手續。