搞笑諾貝爾 變味筷子得營養獎

【本報綜合報道】本年搞笑諾貝爾獎於上周四以網絡直播舉辦頒獎典禮，得獎研究包括變味筷子和飲管，以及成功將死蜘蛛變為機械爪等。

機械工程獎頒蜘蛛爪 與以往一樣，今屆獎項有化學及地質、文學、機械工程、公共衞生、傳播、醫學、營養、教育、心理學獎和物理學。其中獲機械工程獎的中國、印度、馬來西亞及美國5人團隊為死去的蜘蛛重新賦予「生命力」，以其作機械爪。團隊表示，他們因無意中發現一隻蜷曲的死蜘蛛而受到啟發。由於蜘蛛靠液壓控制腿部伸展，死去時腿部便會自然收縮，團隊只需重啟蜘蛛的液壓系統便能操縱其腿部的伸縮。

至於營養獎由兩名日本人獲得，中村裕美和宮下芳明二人透過實驗，確定了帶電筷子和吸管如何改變味覺。他們利用「電味覺」現象，通過微弱電流刺激味蕾或神經來控制味覺，以通電的筷子和吸管造出能改變食物味道的錯覺。由於得獎論文早於2011年發表，中村表示得獎是對自己堅持研究電味覺的肯定。香港大學團隊以研究學生和教師上課沉悶的情况與關係，榮獲教育獎。