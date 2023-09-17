「會說話的狗」 能表達情緒訴求

【本報綜合報道】美國加州一名女子通過輔助溝通系統，嘗試與寵物狗交流，發現對方可以表達一系列需求和情緒，從飢餓到需要上廁所，甚至是焦慮。不少網民感到驚訝，並將牠譽為「會說話的狗」。

運用輔助溝通系統交流 輔助溝通系統是一種不涉及語音的自動化方法，有語言問題的人經常使用類似高科技設備，包括英國已故物理學家霍金。52歲的言語病理學家赫里爾 （Tia Herrell）飼養的一隻3歲拉布拉多犬科珀（Copper），能夠通過按遊戲式主機板的各種按鈕，藉此實現與主人交流，例如赫里爾要科珀去拿玩具蛇，對方會回應說「稍後」再做。

赫里爾表示，科珀在4個月大的時候就開始使用按鈕並很快適應。她又稱，自己能夠通過話語分析看到科珀的性格演變，牠小時候經常談論玩具和玩耍，現在更多地談論家人和感受。

然而有專家認為，赫里爾所使用的基本關聯介面很難判斷犬類的語言理解實際的深度，相關影片似乎表明狗隻能夠在按下按鈕和結果之間建立聯繫，但很難說是否還會發生更多的事情。