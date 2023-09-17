22周早產不足半公斤 龍鳳胎悉心照料獲新生

部分早產嬰兒往往難以存活，美國俄亥俄州克利夫蘭一名母親去年10月懷孕22周後作動，誕下一對雙胞胎。美媒前日報道，經歷多月治療及觀察後，雙胞胎已出院迎接新生，成為院方歷來最年輕幸存早產雙胞胎。

母親托馬斯（Kimberly Thomas）去年突然穿羊水，入院時宮口已經擴大，至10月12日誕下女嬰基姆婭（Kimyah）及男嬰DJ，彼此體重分別只得大約0.34公斤及0.43公斤，大小與罐裝汽水相若。然而，托馬斯來不及細看自己親生骨肉，一對雙胞胎即獲送往深切治療病房治療。

歷腦出血肺塌陷 救138天 自此，托馬斯每晚都在病房度過，與雙胞胎一起經歷感恩節、聖誕及新年等多個節日。在留院期間，基姆婭一度出現輕微腦出血，而DJ亦經歷肺塌陷，幸而在醫護悉心照料下，他們成功捱過重重難關，打破22周早產嬰兒只有一至兩成存活率宿命。

經歷138天治療，基姆婭及DJ終於可以重回父母懷抱，更獲院方舉辦一場「畢業典禮」，在一眾醫護鼓掌及歡呼下回家開始新生活。其中一名負責照顧雙胞胎護士坦言，她一早已視基姆婭及DJ為自己兒女。另一名醫生則稱，雙胞胎發育正常，需再觀察多數年時間才可判斷他們有否遇到任何發育遲緩問題。本報綜合報道