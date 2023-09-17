日排核污水 IAEA與華談共享資訊

中方要求充分實質參與 長期有效國際監測 日本在一片爭議聲中結束福島第一核電站核污水首輪排放工作，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西在上周六刊登的訪問稱，該機構正在就核污水排海一事與中國商討，建立類似與南韓的資訊共享機制。中國外交部表明，必須設立利益攸關方充分實質參與、長期有效的國際監測安排，呼籲國際原子能機構作出回應。

格羅西上周五接受南韓韓聯社專訪，表示已經去信中國外交部長王毅及中國其他有關部門，希望能夠未來數天與中方高層官員會晤商討；又稱已經向其他國家提出上述建議，希望釋除對方關於核污水排放安全的疑慮。

惟格羅西同時透露，參與資訊共享機制的南韓專家並非自行測量，主要聽取日本政府及國際原子能機構的定期通報。

冀釋除安全疑慮 格羅西稱每天收到核污水排放的匯報，預計明年初前往日本視察，屆時可能到訪南韓。他亦排除南韓專家與國際原子能機構專家檢測的可能性，指「若我們根據國際原子能機構要變得可信的邏輯，即需要持有南韓護照、阿根廷護照或美國護照的專家，那麼這就是國際管制的終結」，強調合作的同時，要有正常合理的分工制度。

對於國際原子能機構要求其他國家參與對日本的監測，中國外交部發言人毛寧上周二表示，國際原子能機構秘書處的監測沒有該機構理事會授權，未經成員國充分討論，只是秘書處向日本提供的技術諮詢及支持活動，缺乏國際性及獨立性，國際社會至今不了解具體監測安排。她強調，任何監測都不是對日本排放核污水的認可。

韓再訪福島檢查 與此同時，南韓國務調整室第一次長朴購然上周五宣布，將派遣專家團本周再次前往日本檢查核污水排海情況。他引述南韓政府前一天與國際原子能機構舉行視像會議的談話，指日本東京電力公司把放射性物質氚的濃度，控制在低於既定指標值的水平，南韓政府與國際原子能機構就專家團赴日檢查核污水的具體安排進行協調。

對於東京電力公司本月10日至13日每天對海水進行採樣分析，朴購然表示，採樣地點為福島第一核電站半徑3公里以內海域的10處檢測點，以及半徑3公里至10公里以內海域的3處檢測點，均確認這些樣本的放射性濃度，低於設定的暫停排放標準。

另外，日本的日韓議員聯盟與南韓的韓日議員聯盟上周五在日本國會，舉行聯席大會並通過聯合聲明，雙方要求日韓兩國政府加以應對核污水排放引發的擔憂情緒。本報綜合報道