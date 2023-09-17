侯友宜訪美 盼兩岸對話

【本報綜合報道】國民黨台灣總統參選人侯友宜上周四抵達美國紐約市展開訪美行程，翌日首站分別拜會智庫美國外交政策全國委員會及外交關係協會。侯友宜表示，兩岸應該加強對話，自己不會把美國對台灣的安全支持視為理所當然，也對北京的意圖不會存有不切實際的期待。同日他拜訪紐約市警察局。

指不會成為麻煩製造者 美國國務院前亞太助卿拉塞爾（Daniel Russel），現任外交政策全國委員會亞太安全論壇主任、前署理助理國務卿董雲裳（Susan Thornton），前美國在台協會主席薄瑞光（Raymond Burghardt）等亞太事務專家學者參加美國外交政策全國委員會座談會。侯友宜稱，希望藉此行向美國各界傳達台灣不會成為麻煩製造者，會稱職扮演和平促進者與風險降低者的角色。台方需要強化自我防衞能力，嚇阻中國大陸動武，並加強對話降低衝突，實現「台海安定、台灣安全、世界安心」的目標。

侯友宜之後出席外交關係協會座談會，表示該智庫定期出版的報告中，台灣海峽危機已經連續3年被列為全球潛在衝突第一級。他深信兩岸應該加強對話，增進功能性互動，才能夠降低爆發衝突的危險。他來美國最重要目的，是闡述如何建構台灣實現讓全世界都安定的足夠能力，希望與美國各界多接觸，讓各方知道台灣未來領導人態度堅定，有信心與美國和全球各國站在一起，解決國際社會問題。