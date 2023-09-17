向澳洲售核潛艇 美擬提高產量

【本報綜合報道】根據澳英美三方安全夥伴關係公布的計劃，美國將向澳洲出售3艘至5艘維珍尼亞級攻擊核潛艇，但被指生產進度追不上美澳兩國需求。獲得提名出任美國海軍作戰部長的海軍上將弗蘭凱蒂（Lisa Franchetti）上周四稱，需要提高該款核潛艇的產量，目標由現時平均每年1.2艘，大幅提升至平均每年2.2艘。

澳洲在美國及英國協助下組建攻擊核潛艇艦隊，美國計劃2030年代初期，向澳洲出售維珍尼亞級攻擊核潛艇。弗蘭凱蒂在國會參議院提名聽證會表示，美方需要提高產量才能夠符合要求，形容澳英美三方安全夥伴關係是一個戰略機遇，使三國的強大夥伴關係更緊密，聲言可以改變敵人的決策。她又稱軍方與業界合作應對生產挑戰，包括確保有足夠人手，並透過數據分析使勞動力更有效率。

被指進度追不上需求 美國與澳洲及英國締結安全夥伴關係前，美國海軍預期2028年實現平均每年生產兩艘維珍尼亞級攻擊核潛艇。共和黨國會參議員威克（Roger Wicker）早前去信總統拜登，籲海軍對潛艇工業基礎作出額外的投資，主張美國需要平均每年建造2.3艘至2.5艘維珍尼亞級攻擊核潛艇，免進一步削弱艦隊戰力，故他在2024財政年度國防授權法案，阻止兩項有關向澳洲出售核潛艇授權。