日英協定加強防務合作

【本報綜合報道】日本政府內閣會議上周五敲定，加強日本自衞隊與英國軍隊往來的《互惠准入協定》下月15日生效，簡化雙方部隊聯合訓練、災害救助及互訪時攜帶武器入境等手續。日英透過《互惠准入協定》加強防務合作抗衡中國，日澳同類協定上月中旬生效。

日本防衞大臣木原稔在內閣會議後的記者會表示，日英是亞洲和歐洲最緊密的夥伴，將盡快透過協定提高相互運用性。日本陸上自衞隊與英國陸軍將於11月在日本聯合訓練，雙方就執行協定作出協調。根據協定，雙方部隊乘坐專用飛機和船舶訪問對方國家時，不僅可以迅速獲准使用機場與港口，免除出入境簽證手續，而且允許攜帶武器彈藥，此前雙方部隊每次往來都需磋商。

協定亦適用於澳洲 鑑於英國廢除了死刑，日英還就一旦有人在日本觸犯死刑罪行制訂對策。協定附件寫明，英國可以拒絕向日本移交當事人。《日澳互惠准入協定》生效後，日本航空自衞隊F35A隱形戰機赴澳洲聯合訓練，雙方亦在日本石川縣小松基地展開訓練。