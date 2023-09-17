8分鐘急降2.8萬呎 聯合航空客機故障折返

新澤西飛意大利 284人九霄驚魂 美國聯合航空公司再有客機出現空中急墜事故，一架飛往意大利的客機疑似因增壓系統問題，飛行高度8分鐘內下降28,000呎，機上284人最終折返美國新澤西州並安全降落。航空公司事後安排另一架同型號客機，接載乘客繼續行程。

涉事客機型號是波音777-200，當時執飛UA510航班，由新澤西州紐瓦克自由國際機場前往意大利羅馬菲烏米奇諾機場，載有270名乘客及14名機組人員。事發當地時間上周三晚上10時07分至10時15分，客機位於加拿大新斯科舍省哈利法克斯西南方240公里空域，飛行高度從37,000呎急降至9,000呎以下，下降速度較正常快4倍。

機艙失壓 機師急戴氧氣罩 機長決定掉頭折返，翌日凌晨零時25分成功降落紐瓦克自由國際機場。美國聯邦航空局表示，涉事客機因增壓問題而折返。聯合航空發言人表示，客機折返是為了解決可能出現的機艙失壓問題，並指客機最終安全着陸，機艙未出現失壓問題。聯合航空安排另一架波音777-200客機接載乘客，航班延誤6小時15分鐘後抵達目的地。

一名機上乘客表示，當時客機快速下降，不久後聽到機師戴着氧氣罩作出廣播，但乘客無法理解當中的內容。聯合航空表示，機艙當時沒有放下氧氣罩供乘客戴上，但機師為安全起見而使用氧氣罩。美國傳媒指出，機師曾經接受應對機艙失壓的訓練，當遇上這個緊急情況時，必須把客機下降至乘客毋須佩戴氧氣罩的飛行高度。

去年12月18日，聯合航空一架接載271名乘客及10名機組人員的波音777-200客機，由夏威夷州卡胡盧伊機場前往加州三藩市國際機場。惟起飛後爬升至2,100呎飛行高度時，39秒內急墜至距離海面748呎，機師及時修正並恢復至正常飛行高度。全國運輸安全委員會今年8月10日發表調查最終報告，指事故原因是機組人員失誤，致無法管理客機的飛行情況；聯合航空事後針對是次事件修改相關訓練。本報綜合報道