英列瓦格納集團為恐怖組織

英國內政部發表聲明，指針對瓦格納集團的禁令即時生效。支持瓦格納集團的定義包括加入組織，參加或組織會議以推動組織目標，展示瓦格納集團旗幟或標誌。內政大臣柏斐文早前表示，瓦格納集團威脅全球安全，它的破壞穩定活動只會繼續為俄羅斯克里姆林宮政治目的服務。瓦格納集團與巴勒斯坦哈馬斯、伊斯蘭國、阿蓋德、博科聖地等78個組織，並列英國政府的非法組織名單內。

此外，瓦格納集團已故領袖普里高津早前在俄羅斯死於空難，克里姆林宮發言人佩斯科夫駁斥調查進度緩慢的說法，指事件不簡單及調查仍然繼續，現階段發表任何評論言之尚早。俄羅斯總統普京稱，俄羅斯不需在海外招募僱傭兵參與俄烏戰事，本年已經有30萬人簽署合同加入俄軍；形容他們受愛國主義啟發，強調士兵配備最先進武器裝備。