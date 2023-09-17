烏導彈襲兩俄艦 衞星圖揭損毀嚴重

【本報綜合報道】烏克蘭上周三使用英國援助的暴風影巡航導彈，空襲俄羅斯海軍黑海艦隊位於克里米亞半島一個旱塢，兩艘在上址維修的軍艦中彈起火損毀。英國國防部上周五公布最新衞星圖像，表示遇襲艦艇的受損情況比俄方說法嚴重得多。

遇襲俄羅斯旱塢屬於黑海艦隊塞瓦斯托波爾海軍基地一部分，維修的軍艦是大型登陸艦明斯克號及柴電動力攻擊潛艇頓河畔羅斯托夫號，俄羅斯國防部事後聲稱兩艦將在完全修復後回歸艦隊，重新執行作戰任務。惟英國國防部在最新一期情報更新指出，公開來源證據顯示，明斯克號在運作方面幾乎肯定被摧毀，頓河畔羅斯托夫號很可能出現災難性的損害，需要花費大量金錢及很多年的時間才可以重新服役。

克里米亞旱塢恐停擺多月 根據英國國防部發布上周三拍攝的衞星圖像，烏克蘭暴風影巡航導彈應該擊中頓河畔羅斯托夫號船首；這款導彈的特別之處是其彈頭可以穿透目標後引爆，因此它很可能穿透潛艇壓力殼並在內部爆炸，該位置主要設有魚雷發射管及聲納系統。至於上周五拍攝的衞星圖像可見，頓河畔羅斯托夫號船首疑似出現一個大洞，但明斯克號的情況更嚴峻，在遇襲後兩天仍然焚燒，現場繼續有人向該軍艦起火位置射水。

與此同時，英國國防部認為從旱塢移走艦艇殘骸是一項複雜的工程，很可能令旱塢很多個月都處於無法使用的狀態，對俄羅斯海軍維護黑海艦隊構成重大挑戰。

更重要的是，俄羅斯原本有4艘攻擊潛艇可以發射海基巡航導彈，如今餘下3艘可以使用，勢必影響俄方對烏克蘭發動導彈攻勢，以及在黑海及東地中海投射力量的能力。