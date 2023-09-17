陸軍戰術導彈供應烏 拜登重新考慮

【本報綜合報道】美國《華爾街日報》上周五報道，拜登政府重新審視今個秋季向烏克蘭提供陸軍戰術導彈系統一事。美國國防部發言人表示，不會在烏克蘭總統澤連斯基訪美前，就援助該款武器作出最終決定，強調一直就烏方需要與對方聯絡。

報道引述美國官員指，多個因素促使拜登政府重新考慮是否援助陸軍戰術導彈系統予烏克蘭，正在檢視提供有限數量導彈的計劃，緩解美國國防部對武器庫存耗盡的憂慮。美國曾經獲得烏克蘭不會使用美援武器攻擊俄羅斯境內目標的保證，預計提供陸軍戰術導彈系統的條款會以類似承諾為前提。

另一個原因是烏克蘭擁有的西方援助遠程導彈疑似減少，陸軍戰術導彈發射裝置是可以移動，發射後避開報復打擊。雖然它不能夠直接幫助烏軍突破俄軍多重防線，但美方官員認為可以打擊俄軍後勤樞紐及總部。陸軍戰術導彈系統最大射程300公里，俄羅斯視之為美國軍援烏克蘭的紅線。

澤連斯基本周赴白宮晤拜登 白宮國家安全顧問沙利文上周五證實，澤連斯基周四將親赴白宮，與拜登討論支持烏克蘭抵抗俄羅斯的侵略。這是俄羅斯2022年2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，澤連斯基第二度訪問白宮。

另一方面，歐盟決定不再延長烏克蘭出口農產品限制，澤連斯基上周五表示歡迎，形容是真正團結與信任的典範；如有關歐盟成員國違反歐盟法例，烏方將以文明的方式應對。波蘭、匈牙利及斯洛伐克相繼指，自行針對烏克蘭農產品實施限制。

澤連斯基