兩岸國際

轉抵海參崴 金正恩飽覽俄武器 充滿軍事合作意味

金正恩（中）到訪海參崴克涅維奇機場，後方可見圖95MS戰略轟炸機。 金正恩（中）到訪海參崴克涅維奇機場，後方可見圖95MS戰略轟炸機。
金正恩（中）到訪海參崴克涅維奇機場，後方可見圖95MS戰略轟炸機。
北韓領袖金正恩的俄羅斯軍事合作訪問之旅，上周六來到遠東地區最大城市海參崴，參觀俄方海空軍事力量裝備，包括戰略轟炸機、高超音速導彈、護衞艦，並對兩國在各方面的合作深感興趣。分析認為金正恩今次二度訪俄獲得高規格待遇，令朝俄關係更上一層樓，外界關注對朝鮮半島及烏克蘭戰爭的影響。
參觀轟炸機高超音速導彈
金正恩乘坐專用列車由哈巴羅夫斯克邊疆區阿穆爾河畔共青城，轉抵濱海邊疆區海參崴45公里外一個火車站，多名俄羅斯官員及學生迎接。金正恩向他們揮手致意後，坐車前往海參崴克涅維奇機場。他與俄羅斯國防部長紹伊古檢閱儀仗隊，並在機場近距離觀看多款俄軍飛機，包括執行核打擊任務的圖95MS戰略轟炸機及圖160戰略轟炸機，以及圖22M3遠程轟炸機、蘇35S戰機、蘇30SM戰機、蘇34戰鬥轟炸機。
值得留意的是，金正恩繼上周五在阿穆爾河畔共青城加加林飛機製造廠，近距離觀摩俄製蘇57隱形戰機駕駛艙後，在克涅維奇機場近距離視察掛載匕首高超音速空射彈道導彈的米格31戰機。俄羅斯空天軍遠程航空兵司令科貝拉什陪伴在側，介紹這款高超音速導彈的飛行及技術性能。金正恩與紹伊古觀看圖160戰略轟炸機的導彈發射裝置時，科貝拉什指這款軍機裝備射程超過6,500公里的新型Kh-BD巡航導彈。
俄防長陪同下 登上護衞艦
除了軍用飛機外，金正恩在機場參觀俄羅斯圖214客機，機長報告客機的性能、飛行技術參數及可靠性；圖214客機設計用於旅客運輸，採用俄製引擎，未知北韓日後會否從俄羅斯引進，用於更新國內航空公司的機隊。
金正恩其後登上停泊烏利斯灣的護衞艦薩波什尼科夫元帥號，在艦上的來賓留言簿簽名。他在紹伊古及俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫的陪同下，了解軍艦武器裝備，包括反艦導彈及巡航導彈。
北韓朝中社報道金正恩上周五的行程時，指他認為俄羅斯航空技術戰勝外部潛在威脅實現技術發展，對此表示誠摯的敬意，並高度評價加加林飛機製造廠員工、科學家、技術人員、勞動者憑借先進技術及堅韌毅力，取得卓越的生產成果；又稱俄羅斯在飛機製造方面的巨大潛力、現代化水平、向上奮發進取的精神令人感觸頗深。
外界關注朝俄有否達協議
今次金正恩是繼2019年後再度訪問俄羅斯，上周日乘坐專用列車出發，兩天後抵達俄羅斯濱海邊疆區哈桑火車站。他上周三在阿穆爾州東方太空發射場與俄羅斯總統普京舉行會談，並預計上周六深夜啟程從海參崴回國。外界關注朝俄兩國是否達成合作協議，例如俄方會否透過提供軍事技術，換取朝方援助彈藥用於烏克蘭戰場。本報綜合報道
金正恩（前左三）在紹伊古（前左一）陪同下登上護衞艦薩波什尼科夫元帥號。金正恩（前左三）在紹伊古（前左一）陪同下登上護衞艦薩波什尼科夫元帥號。
金正恩（前左三）在紹伊古（前左一）陪同下登上護衞艦薩波什尼科夫元帥號。
北韓領袖金正恩二度訪問俄羅斯行程北韓領袖金正恩二度訪問俄羅斯行程
北韓領袖金正恩二度訪問俄羅斯行程
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