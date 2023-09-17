轉抵海參崴 金正恩飽覽俄武器 充滿軍事合作意味

北韓領袖金正恩的俄羅斯軍事合作訪問之旅，上周六來到遠東地區最大城市海參崴，參觀俄方海空軍事力量裝備，包括戰略轟炸機、高超音速導彈、護衞艦，並對兩國在各方面的合作深感興趣。分析認為金正恩今次二度訪俄獲得高規格待遇，令朝俄關係更上一層樓，外界關注對朝鮮半島及烏克蘭戰爭的影響。

參觀轟炸機高超音速導彈 金正恩乘坐專用列車由哈巴羅夫斯克邊疆區阿穆爾河畔共青城，轉抵濱海邊疆區海參崴45公里外一個火車站，多名俄羅斯官員及學生迎接。金正恩向他們揮手致意後，坐車前往海參崴克涅維奇機場。他與俄羅斯國防部長紹伊古檢閱儀仗隊，並在機場近距離觀看多款俄軍飛機，包括執行核打擊任務的圖95MS戰略轟炸機及圖160戰略轟炸機，以及圖22M3遠程轟炸機、蘇35S戰機、蘇30SM戰機、蘇34戰鬥轟炸機。

值得留意的是，金正恩繼上周五在阿穆爾河畔共青城加加林飛機製造廠，近距離觀摩俄製蘇57隱形戰機駕駛艙後，在克涅維奇機場近距離視察掛載匕首高超音速空射彈道導彈的米格31戰機。俄羅斯空天軍遠程航空兵司令科貝拉什陪伴在側，介紹這款高超音速導彈的飛行及技術性能。金正恩與紹伊古觀看圖160戰略轟炸機的導彈發射裝置時，科貝拉什指這款軍機裝備射程超過6,500公里的新型Kh-BD巡航導彈。

俄防長陪同下 登上護衞艦 除了軍用飛機外，金正恩在機場參觀俄羅斯圖214客機，機長報告客機的性能、飛行技術參數及可靠性；圖214客機設計用於旅客運輸，採用俄製引擎，未知北韓日後會否從俄羅斯引進，用於更新國內航空公司的機隊。

金正恩其後登上停泊烏利斯灣的護衞艦薩波什尼科夫元帥號，在艦上的來賓留言簿簽名。他在紹伊古及俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫的陪同下，了解軍艦武器裝備，包括反艦導彈及巡航導彈。

北韓朝中社報道金正恩上周五的行程時，指他認為俄羅斯航空技術戰勝外部潛在威脅實現技術發展，對此表示誠摯的敬意，並高度評價加加林飛機製造廠員工、科學家、技術人員、勞動者憑借先進技術及堅韌毅力，取得卓越的生產成果；又稱俄羅斯在飛機製造方面的巨大潛力、現代化水平、向上奮發進取的精神令人感觸頗深。

外界關注朝俄有否達協議 今次金正恩是繼2019年後再度訪問俄羅斯，上周日乘坐專用列車出發，兩天後抵達俄羅斯濱海邊疆區哈桑火車站。他上周三在阿穆爾州東方太空發射場與俄羅斯總統普京舉行會談，並預計上周六深夜啟程從海參崴回國。外界關注朝俄兩國是否達成合作協議，例如俄方會否透過提供軍事技術，換取朝方援助彈藥用於烏克蘭戰場。本報綜合報道

金正恩（前左三）在紹伊古（前左一）陪同下登上護衞艦薩波什尼科夫元帥號。 北韓領袖金正恩二度訪問俄羅斯行程