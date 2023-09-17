民航旅客運輸規模 創歷史新高

【本報綜合報道】國家民航局上周五表示，上月內地民航旅客運輸規模創歷史新高，完成旅客運輸量6,396.4萬人次，同比增長98%，較2019年同期增長4.5%。

航空安全辦公室副主任李勇稱，上月航空運輸市場保持良好恢復態勢，全行業完成運輸總周轉量116.1億噸公里，同比增長87.4%，航空運輸總體規模連續兩個月超過2019年水平。國內航線旅客運輸規模較2019年同期增長11.2%，國際航線旅客運輸規模恢復至2019年同期的52%。民航貨郵運輸規模達到63.6萬噸，較2019年同期增長1.1%，連續3個月達到60萬噸以上。

此外，民航局今年6月2日啟動提升千萬級機場航班近機位靠橋率專項整治。截至8月底，全國41個千萬級機場航班近機位平均靠橋率由79.82%提升至83.23%，累計增加靠橋航班15萬架次。

李勇表示，民航局將會把提升靠橋率工作從短期整治轉入常態化治理，在確保運行安全的前提下，持續推動提升機場運行效率和服務品質。