猴痘列乙類管理 專家指威脅不大

【本報綜合報道】國家衞健委上周五宣布，周三起把猴痘納入乙類傳染病管理，採取乙類傳染病的預防、控制措施。專家對內地傳媒表示，考慮到猴痘疫情將在內地一定時期內持續存在，此舉是為進一步科學規範開展相關疫情防控工作。從猴痘的致病性、傳播能力、易感人群來看，目前不會對公共衞生造成很大威脅。

旨在科學規範防控 北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗曾指出，內地從6月開始持續出現本土猴痘病例，且涉及的地區愈來愈多。有鑑於疫情可能在未來一段時間持續存在，尤其高風險人群病例數近期可能上升，所以需要明確一個長期制度。

國家感染性疾病臨床研究中心主任、深圳市第三人民醫院院長盧洪洲也表示，猴痘納入乙類乙管一方面使管理疫情的防控措施更具法律依據，也要求猴痘患者必須履行配合調查義務。

至於猴痘會否對公共衞生造成很大威脅，盧洪洲表示該病的傳播途徑仍然是密切接觸傳播為主，特別是同性行為人群的性接觸傳播。內地目前尚未出現猴痘致死病例，這意味此病目前不對公共衞生造成很大威脅。

李侗曾指出，猴痘主要是經黏膜和破損的皮膚侵入人體，男男性行為更容易感染。目前觀察，基本上沒有發生性接觸就不會感染，日常接觸感染猴痘的風險非常低，普通群眾毋須擔心。