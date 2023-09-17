政商合力 推動婚宴「惜食」

儀式從簡 嚴選菜單 捐贈廚餘 為了減少浪費食物情況發生，內地市場監管總局、民政部及中央精神文明建設辦公室日前聯合印發《關於進一步做好制止婚宴餐飲浪費工作的通知》（下稱《通知》），要求相關部門引導協會做好提醒新人工作，合理設計婚宴菜單，同時探索餐後捐贈機制。

《通知》指出，根據《中華人民共和國反食品浪費法》及相關法律法規規定，婚宴服務經營者應當把制止餐飲浪費相關內容納入婚宴服務協議，給予參與「光盤行動」（養成珍惜糧食習慣）消費者獎勵；優化婚宴菜單，合理搭配菜品數量及分量；鼓勵婚宴服務經營者提供多種供餐形式，提升服務水平，主動引導消費者餐後打包。

建議統一公共餐具 此外《通知》要求，相關行業協會應引導婚宴服務經營者把制止餐飲浪費融入婚宴服務全過程，在保證食品安全前提下，減少食材不必要損耗；相關行業協會應引導婚宴服務經營者使用統一樣式婚宴公筷、公勺及公夾等公共餐具，提高公共餐具使用率，避免消費者餐後因菜品衞生等顧慮放棄打包；相關行業協會應依法依規開展行業評比，樹立制止婚宴餐飲浪費先進典型，廣泛展開宣傳推廣。

加強監督 引入罰則 最後《通知》要求地方文明辦要採取多種形式，進一步加強制止婚宴餐飲浪費宣傳教育，倡導喜事新辦、婚事從簡等，營造勤儉節約氛圍；地方民政部門處理結婚登記或頒發結婚證時，針對新人做好制止婚宴餐飲浪費提示提醒；地方市場監管及民政等部門應積極探索建立「食物捐贈機制」，鼓勵婚宴服務經營者及消費者為有需要人士免費提供安全婚宴餘量食品；地方市場監管部門應當結合實際，在節假日等婚宴舉辦高峰期，加大監督檢查婚宴服務經營者力度，督促指導婚宴服務經營者落實反食品浪費措施，並向造成嚴重食品浪費人士依法予以處罰。

除了針對婚宴餐飲，國管局、國家發展改革委、商務部及市場監管總局日前亦聯合印發另一《關於全面實施機關食堂反食品浪費工作成效評估和通報制度的通知》。

由2024年1月1日起，設有食堂縣級或以上機關要組織，需要評估包括機關食堂反食品浪費制度建設、措施落實、監督管理、宣傳教育及食品浪費情況監測統計等，再及時通報評估結果。

它強調各地區以及各部門要深刻理解及把握反食品浪費工作的重要意義，狠抓強化監督考核，加強宣傳引導，營造浪費可恥、節約為榮的濃厚氛圍。本報綜合報道