柯文哲妹選新竹立委 爭取民眾黨提名
【本報綜合報道】台灣民眾黨主席兼總統參選人柯文哲的妹妹柯美蘭，昨日首度表態，將爭取提名代表民眾黨參加新竹市立委選舉。新竹市為民眾黨執政縣市，也是柯文哲的家鄉，他高度重視立委布局。
柯美蘭表示，參選是個人決定，也是一個不容易的決定，她過去在新竹醫院擔任醫生32年，應該要看見更多人的需求，聽見更多平常聽不到的聲音，發揮更大影響力。她爭取參選新竹市立委不是為了兄長，也不是為了自己，只是想走出白色象牙塔，替家鄉的未來拼一次。她直言，父母對其要參選非常生氣，柯文哲則擔心，雖然已經表達參選意願，但是否征召她還要經過民眾黨中央審核，只努力再努力爭取。
柯文哲母物業拆除違建物
另外，柯文哲母親何瑞英名下的新竹市老家被指違建，一棟地上4層、地下一層的建築物因頂樓加蓋鐵皮引發爭議，柯家昨自行僱用工人拆除違建物。新竹市政府都市發展處指，轄區公所完成勘查，將依規認定是否涉違章建築。當局會派人到現場覆查，若已經拆除違建物恢復原狀就不屬違章建築範疇。
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