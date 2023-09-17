柯文哲妹選新竹立委 爭取民眾黨提名

柯美蘭表示，參選是個人決定，也是一個不容易的決定，她過去在新竹醫院擔任醫生32年，應該要看見更多人的需求，聽見更多平常聽不到的聲音，發揮更大影響力。她爭取參選新竹市立委不是為了兄長，也不是為了自己，只是想走出白色象牙塔，替家鄉的未來拼一次。她直言，父母對其要參選非常生氣，柯文哲則擔心，雖然已經表達參選意願，但是否征召她還要經過民眾黨中央審核，只努力再努力爭取。