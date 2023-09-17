安徽離婚糾紛 家翁斬死媳婦

【本報綜合報道】安徽省合肥市高新區上周五發生血案，一名小學女教師當天上午騎電單車上學時，在校門外遭一名中年男子狂捅多刀致死。警員到場後制服行兇男子，他是死者的家翁，事件為家庭糾紛引發。

案發早上近8時上學時間，現場為學校門外，不少學生和家長目擊疑犯的行兇過程。駕駛電單車的女教師減速準備駛入學校時，一名50多歲中年男子突然衝出，手持長刀攔住電單車，向女教師揮刀。由於事出突然，女教師走避不及負傷倒地，兇徒再走近她，向她的腹部連捅9刀。後來，一名途人用借來的掃把與中年男子對峙，直至警員趕到制服兇徒。女教師送院搶救，最終傷重不治。

資產分配釀多次衝突 合肥市公安局高新分局指，高新區夢園小區內發生一宗故意傷害案件，疑犯馬××被公安機關當場控制。經初步調查，案件為家庭糾紛引發。知情人士透露，女死者是馬××的媳婦，由於她生前與丈夫鬧離婚，分走由馬××出錢購買的房屋，還取得孩子的撫養權。雙方多次發生衝突，其中一次，女事主的兄長把馬××打至送院，馬××疑因此懷恨在心報復。有自稱與女死者住同一小區的網民稱，女事主鬧離婚的原因是丈夫出軌。