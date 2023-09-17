鄰居指控噪音 高雄夫婦被殺

【本報綜合報道】台灣高雄市苓雅區一對夫妻懷疑因噪音問題，上周五與鄰居發生爭執，遭對方持刀斬殺慘死；事主兩名兒子見狀跑落樓報警，疑兇一度逃逸後被捕。警方翌日凌晨找回行兇用的水果刀，疑犯拒絕回答盤問，將移送高雄地檢報請羈押。聲稱是男死者妹妹的網民指，姪子絕不會亂尖叫跑跳，兄嫂講話都輕聲細語。

疑兇羈押 死者妹否認噪音擾人

一名網友上周五晚上在網上論壇發文，指自己哭了一天，看到新聞標題不停強調噪音擾民，嫂子說已經跟鄰居解釋好幾次，吵鬧的時段家裏根本無人。平日白天小孩上學、兄嫂上班，樓下還是說樓上很吵，大半夜小孩睡了，樓下還是說小孩很吵；樓下曾經找管委會一起到兄長家，結果家裏根本無人，樓下不停投訴，嫂子也一直努力改善跟解釋，在家中鋪設地墊。