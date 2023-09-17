江蘇女遭網騙投資虛擬幣 損失逾140萬

【本報綜合報道】內地傳媒上周五報道，一名從高校畢業的女生到上海打工後，在網上結識一名男子，遭騙投資虛擬貨幣平台，期間損失130多萬元（人民幣‧下同，約141.7萬港元）。由於她曾經問朋友借錢投資，令她如今無顏面對好友，甚至從此喪失對人信任。

借款投資 無顏面對好友 玉玉（化名）是一名來自江蘇的90後女生，她在網上認識男子陳×民，兩人為獲得彼此的信任，於是互換彼此的個人訊息，例如身份證和學歷證明。在兩人關係加深後，她被陳男邀請下載一款名為「Luno」的應用程式。她起初在軟件內賺到小量金錢，於是逐漸投入自己所有積蓄，甚至問朋友借錢投資。

直至今年7月9日，玉玉發現不能夠取出所賺的錢，於是詢問陳男，對方稱要交稅33萬元（約35.9萬港元）才能夠提款。她未有懷疑於是再向朋友借錢投入，結果不但無法取回本金，甚至將損失加大到130多萬元。她於是報警並與陳男對質，對方坦承自己身在緬北，並承諾策劃逃跑並帶回她所有被騙金錢。然而，玉玉從此徹底與陳男失去聯繫。