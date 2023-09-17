博士淪電騙犯 「歹徒利用人性弱點」

張實

緬甸獲救返國 講述經歷 自從東南亞興起電騙，多地民眾被騙前往園區從事不法工作，受害者包括中國科學院廬山植物園博士張實。他月初從緬甸回國後連日講述受騙經歷，強調自己無靠騙人業績賺過一分一毫，更出示出國前收入，每月最多僅得5,600元（人民幣‧下同，約6,060港元）左右，獲不少網民同情。

張實上周在網上透露，他月初已經返國，不過由於需要配合調查加上生病，故一直未有對外發布有關消息。他同日受訪時稱，由於父母及女朋友去年接連生病，經濟面臨很大困難，不得不尋找新工作，由於內地當時仍受新冠疫影響，求職過程並不順利，故開始另覓國外工作機會。

求職高薪職位 落入中介陷阱 在求職過程中，張實稱去年年中透過一名中介，得悉新加坡一間公司正招聘客服人員，月薪約為1.5萬元（約1.62萬港元），於是連忙提交簡歷及驗身報告等，再獲告知可以先到泰國分公司工作。當抵達泰國夜速縣後，他稱去年8月左右被帶到緬甸苗瓦迪園區，再被沒收手機及證件，才驚覺已落入中介陷阱，成為電騙集團成員。

當談及與工作有關情況時，張實指首月獲發6,000元（約6,480港元）工資，其後因無法交出業績而未獲任何人工。他另透露該電騙集團每月能夠騙到十幾、二十多張單，每單金額由5,000美元（約3.9萬港元）至上百萬美元不等，員工可獲其中3%至12%。在工作期間，他6月因擅自與女朋友聯絡，遭電騙集團處罰，至8月被送往另一電騙集團，獲送回緬泰邊境，後因泰國簽證過期而被遣返回國。

面對外界質疑為何會被金錢蒙蔽，張實前天再在短片解釋，自己在中國科學院研究所每月僅得4,000元至5,000元（約4,320港元至5,400港元）人工。他另強調受騙與學歷及閱歷無必然關係，「詐騙集團利用人性弱點，任何人都可能成為受害者」。

民眾促完善薪酬體制留人才 中國科學院廬山植物園工作人員證實，張實曾是該單位正式入編人員，又指薪金是按照省規定，除了工資還有津貼等，不清楚對方具體薪酬。有網友慨嘆，由於內地很多單位薪酬體制不完善，根本留不住人才，導致很多大學生往外國走，建議相關部門應完善薪酬體制，重視人才，這樣社會發展才會愈來愈好，民族才能強大。本報綜合報道