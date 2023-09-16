兩岸國際

巨鍋煮5萬份芋頭湯
日本山形縣將在明日舉行「日本第一煮芋頭大會」，並在近日於活動現場設置了一個用來煮芋頭等食材的大鍋。該大鍋名為「3代目鍋太郎」，直徑達6.5米，重達4噸，一次可煮5萬份芋頭湯。
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