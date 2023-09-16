NASA擬為異象解構 設新總監研究

美國太空總署（NASA）前日宣布，已任命一名新總監，專門研究「不明異常現象」（UAP），並承諾對不明飛行物（UFO）進行透明且科學嚴謹的審視。

NASA介紹，新總監麥金納尼此前曾擔任NASA與美國國防部的聯絡員。他將集中通訊、資源和數據分析能力，建立一個強大的數據庫，用於評估未來的UAP，並利用NASA在人工智能、機器學習和天基觀測工具方面的專業知識，支持和加強政府針對UAP的舉措。

在此消息發布之前，由NASA召集的獨立研究小組發表了一份33頁的報告，確定目前沒有足夠證據來解釋UAP是甚麼。報告指出，目前UAP的數據分析受到多種阻礙，包括傳感器校準不良、缺乏多次測量、傳感器元數據和基線數據。在迄今為止的科學文獻中，沒有確鑿的證據表明UAP源自外星。

報告形容，科學是一個揭示現實而不是塑造現實的過程，目擊者的敍述往往不可靠且難以證實，因此要了解UAP，需要一個基於證據、數據驅動的科學框架，建議NASA擴大努力，利用現有技術尋找答案。報告稱，NASA處於獨特的地位，可以在相關問題的研究上提供強大而系統的方法，進一步推進其技術專長以及探索的使命。

呼籲分享目擊UAP經歷 NASA署長納爾遜表示，這是NASA第一次採取具體行動認真調查UAP，尋找外星生命是NASA的核心宗旨，他們幾十年來一直從事此類研究，並繼續使用先進的望遠鏡在太空中搜索可能與地球類似的行星。納爾遜相信太空中存在其他生命，但希望將關於UAP的討論從「聳人聽聞」轉向科學。NASA科學任務局副局長福克斯呼籲人們分享目擊UAP的經歷，他稱：「我們是科學家，我們熱愛數據。如果有甚麼事情需要報告，我們希望人們能夠知道他們可以報告。」本報綜合報道