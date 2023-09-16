美警超速撞死印女 同袍笑稱賠錢解決

警員 戴夫

美國西雅圖市一名警員今年1月懷疑超速駕駛警車，撞死一名正在過路的印度籍女留學生。執法紀錄儀片段近日曝光，另一名到場處理事故的警員發出笑聲，更稱只要一張1.1萬美元（約8.6萬港元）支票就可解決事件。事件引起印度強烈不滿，該國駐美大使周三向華盛頓提出交涉，要求美方徹查並懲罰相關人士。

事發於今年1月23日晚上，涉事警員戴夫（Kevin Dave）駕駛警車前往處理一宗服藥過量案件途中，以時速119公里速度撞向23歲女碩士生坎杜拉（Jaahnavi Kandula），她被撞飛至30米以外，送院搶救後延至翌日傷重身亡。

涉事路段的車速限制為最高時速40公里，相信戴夫超速駕駛。西雅圖警方周一公布執法紀錄儀影片，聽到前來處理事故的警員奧德爾（Daniel Auderer）打電話通報長官時說「她（女學生）死了」，之後發出笑聲，並接着說「寫一張1.1萬美元支票就好了」，接着又是一段笑聲，「她26歲了，身價有限」。

印度駐美大使嚴正交涉 西雅圖警方正調查事件，奧德爾則辨稱自己的言論被斷章取義，而印度駐美國大使桑德胡已向華盛頓最高層提出嚴正交涉，要求立即就事件採取行動，華府承諾會監督調查。西雅圖有市議員周四指出每宗涉及警察的虐待濫權事件都需等待長達半年甚至數年的調查，已經受夠，要求立即解僱奧德爾。本報綜合報道

警員 奧德爾 死者 坎杜拉 警員懷疑超速駕駛撞死一名女留學生。