中柬部隊衞勤演練 強化醫療

中國與柬埔寨「和平天使—2023」衞勤聯合演習本月中下旬在柬埔寨舉行，中方參演部隊周四抵達金邊。中央軍委後勤保障部衞生局表示，這是中柬兩軍衞勤分隊首次展開聯合演習，也是解放軍空運醫療力量首次全要素出境參演。兩軍派出700多名官兵，中方參演部隊由運20大型運輸機航空遠程投送至金邊。（綜合報道）