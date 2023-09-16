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澳洲警告敵國或以AI擾亂民主
澳洲國防軍司令坎貝爾（Angus Campbell）周四警告，人工智能（AI）或被敵對國家用以強化虛假訊息、擾亂自由民主，進而削弱遏制軍事衝突的能力。他指出包括中國在內的戰略競爭者，或不再有發動實體攻擊的必要，而是直接進行心理打擊，呼籲加強教育來應對虛假訊息的影響力。（綜合報道）
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