澳洲警告敵國或以AI擾亂民主

澳洲國防軍司令坎貝爾（Angus Campbell）周四警告，人工智能（AI）或被敵對國家用以強化虛假訊息、擾亂自由民主，進而削弱遏制軍事衝突的能力。他指出包括中國在內的戰略競爭者，或不再有發動實體攻擊的必要，而是直接進行心理打擊，呼籲加強教育來應對虛假訊息的影響力。（綜合報道）