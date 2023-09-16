英指中方借「獵頭」官員套取機密

【本報綜合報道】英國國會下議院情報與安全委員會今年7月發表報告，指政府應對來自中國國安威脅的策略不足。英國政府周四回應提到，中國試圖在英國官方、軍方、產業界及其他領域「獵頭」網羅人才，加劇複雜的間諜活動以獲取機密，英方必須強化應對。

英國首相辛偉誠向國會提交40多頁的回應，表示接受上述報告，認同當中發現某些領域他們可以做得更好。回應指出，中國仍然是對英國經濟安全最大的國家級威脅，視之為國家安全首要關切，在不削弱國家安全前提下，英方期待與華能夠有更具建設性、穩定和可預測的關係。英國亦推出應用程式協助民眾在社交平台辨識惡意行為者，並持續敦促中方終止與涉及網絡惡意活動團體的關係。