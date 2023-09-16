不滿對台售武 京制裁美兩軍企

【本報綜合報道】中國大陸外交部發言人毛寧周五宣布，北京決定制裁美國軍火商洛歇馬丁的密蘇里州聖路易斯市分公司和防務公司諾斯諾普格魯曼，反擊美國對台售武。

毛寧表示，美國政府不顧陸方堅決反對，執意向台灣提供武器，嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重損害中國主權和安全利益，在武裝台灣的錯誤危險道路上愈走愈遠。美國洛歇馬丁公司密蘇里州聖路易斯市分公司作為主承包商，直接參與今年8月24日的美國對台軍售案，諾斯諾普格魯曼多次參與對台售武。根據《中華人民共和國反外國制裁法》，北京決定對上述兩間美國軍工企業實施制裁。

毛寧強調，北京捍衞國家主權和領土完整的決心堅定不移，敦促美方切實恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，停止對台售武，停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，否則必將遭到北京堅決有力回擊。

大陸駐紐約總領事：保持耐心 另一方面，中國大陸駐美國紐約總領館周三晚上在紐約舉行招待會，駐紐約總領事黃屏發表講話，稱面對中美關係新形勢、新挑戰，需要堅定信心，相信兩國關係會好起來；亦需要保持耐心，為兩國關係穩定排除干擾。