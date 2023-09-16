台灣提參與聯合國 大陸指偽命題
【本報綜合報道】中國大陸常駐聯合國代表張軍周四發表談話，批評台灣當局近期炒作所謂「參與聯合國訴求」、曲解聯合國大會第2758號決議等行為，是「台獨」分裂勢力和部分反華勢力藉聯大開幕「蹭熱度」的又一波政治鬧劇。
強調「一中」不容侵犯
張軍指出，所謂「台灣參與聯合國」是一個徹頭徹尾的偽命題。他表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，而台灣作為中國的一個省，沒有任何權利參加聯合國及其相關機構，這是聯合國憲章的規定，是全體會員國必須遵循的原則和應該履行的義務。而民進黨當局和一些外部勢力鼓譟「台灣參與聯合國」，本質上是要製造「兩個中國」、「一中一台」，是對以聯合國為核心、以國際法為基礎的國際秩序的公然挑戰，絕對不可能得逞。
張軍又正告民進黨當局和部分外部勢力，聯大第2758號決議不容曲解，一個中國原則不容侵犯，所謂「台灣參與聯合國」不可能得逞，「挾洋謀獨」、「以台制華」注定逃不掉失敗的結局。
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