台灣提參與聯合國 大陸指偽命題

強調「一中」不容侵犯

張軍指出，所謂「台灣參與聯合國」是一個徹頭徹尾的偽命題。他表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，而台灣作為中國的一個省，沒有任何權利參加聯合國及其相關機構，這是聯合國憲章的規定，是全體會員國必須遵循的原則和應該履行的義務。而民進黨當局和一些外部勢力鼓譟「台灣參與聯合國」，本質上是要製造「兩個中國」、「一中一台」，是對以聯合國為核心、以國際法為基礎的國際秩序的公然挑戰，絕對不可能得逞。