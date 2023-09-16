美擬減收雙重課稅 強化與台關係
【本報綜合報道】美國國會參議院財政委員會周四召開會議，討論美台快速雙重稅收減免法案的概念性文件，以27票比零票全數同意通過。法案提案人、參議院財委會主席、民主黨參議員懷登表示，法案可以強化美台的夥伴關係。
懷登指出，美台的特殊關係需要採取特殊方法避免雙重課稅，法案採取修改美國國內稅法方法，可快速完成；又表示北京在區域的活動可能導致全球貿易、投資和金融混亂，在兩岸緊張情勢加劇下，美國建立與台灣的經濟關係很重要。一同提出法案的共和黨參議員克拉波指，透過直接修改稅法，為跨境經營的美台勞工與企業提供類似條約的福祉，這項法案將協助各類勞工與企業在美台取得成功。參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯稱，鑑於台灣的地位，美台無法簽訂稅收條約，但可以堅持締結一項有約束力的稅收協定。
包括4類範疇
台灣傳媒指出，美台快速雙重稅收減免法案預計在現有的美國國內稅收法中新增章節，內容分為4大類，分別是減少預扣稅、常設機構規範、就業收入處理、包括雙重國籍居民在內的台灣合格居民認定。法案將要求完全互惠，因此只有台灣向在台納稅的美國民眾提供同樣福利時，法案才會生效。
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