美擬減收雙重課稅 強化與台關係

懷登指出，美台的特殊關係需要採取特殊方法避免雙重課稅，法案採取修改美國國內稅法方法，可快速完成；又表示北京在區域的活動可能導致全球貿易、投資和金融混亂，在兩岸緊張情勢加劇下，美國建立與台灣的經濟關係很重要。一同提出法案的共和黨參議員克拉波指，透過直接修改稅法，為跨境經營的美台勞工與企業提供類似條約的福祉，這項法案將協助各類勞工與企業在美台取得成功。參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯稱，鑑於台灣的地位，美台無法簽訂稅收條約，但可以堅持締結一項有約束力的稅收協定。