擅收集用戶位置 Google付7.25億和解

【本報綜合報道】美國加州司法部周四宣布，就美國科技公司Google在未經用戶知情同意下收集用戶位置數據一事達成和解協議，Google同意支付9,300萬美元（約7.25億港元）和解費用，並承諾提高用戶位置追蹤措施的透明度。

加州司法部經多年調查後發現，Google在未經知情同意的情況下收集、儲存和使用用戶的位置數據，用於消費者分析和廣告目的，從而欺騙用戶。

須提高位置追蹤透明度 當局指出，Google希望根據誰住在哪裏來提供廣告內容，而以位置數據為基礎的廣告是Google業務重要組成部分，惟公司沒有誠實公開位置收集和儲存策略，曾有投訴指即使用戶關閉「位置歷史紀錄」設置，Google仍會繼續收集和儲存位置數據，只是方式不同。

作為和解協議一部分，Google必須提高位置追蹤的透明度，並向用戶披露他們的位置訊息可用於定向廣告。加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，擬議的協議必須經法院批准，Google同意在未來採取行動來防止上述做法。Google發言人指，協議與近年來公司所做的改進一致，相關問題已經解決；又稱去年的一篇Google博客文章已經介紹透明度工具，例如Google地圖的自動刪除控件和隱身模式。