拜登斥共和黨 威脅華府削開支

【本報綜合報道】美國聯邦政府下月再次面臨停擺，華府與國會需要就長期或短期開支法案達成共識。美國總統拜登周四批評共和黨支持削減政府開支將損害美國經濟和選民，他們的「MAGAnomics」經濟計劃比任何方案都極端。

聯邦政府的資金本月30日耗盡，部分共和黨眾議員要求華府在2024年財政年度削減開支至1.47萬億美元（約11.5萬億港元），比拜登和國會眾議院議長麥卡錫5月同意的少1,200億美元（約9,360億港元），白宮和國會參議院共和黨領袖麥康奈爾等人已拒絕要求。

狠批再背棄承諾 拜登在馬里蘭州喬治王子社區學院發表講話時指，共和黨再次背棄承諾，威脅削減更多華府開支及讓政府停擺。他指摘共和黨經常花時間攻擊自己和其計劃，從不說明想做甚麼，該黨的「MAGAnomics」比以往任何計劃都更加極端。白宮稱共和黨的經濟計劃「MAGAnomics」，前總統特朗普的預算總監馬爾瓦尼曾經使用此詞，形容特朗普推行企業減稅和削減監管的「讓美國再次偉大」戰略。