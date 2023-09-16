子遭起訴槍械控罪 拜登選情勢受累

可囚25年 被質疑帶政治動機 美國總統拜登的兒子亨特因為涉嫌非法管有槍械，周四被特別檢察官韋斯（David Weiss）刑事起訴，最高可被判囚25年及罰款75萬美元（約585萬港元）。這是歷來首次有在任美國總統的子女被起訴，有報道指，案件或會在拜登2024年競逐連任期間開審。亨特的代表律師批評，今次起訴帶有政治動機。

有關指控涉及亨特2018年於特拉華州的槍店購買一把左輪手槍，他在填寫聯邦表格的時候，涉嫌虛報自己沒有使用任何非法藥物，也沒有對非法藥物成癮，但當時他其實是吸食霹靂可卡因成癮；其後亨特擁有該槍械約11天。根據美國法例，在煙酒槍械管理局的表格上作出虛報，以及作為吸毒者擁有槍枝，都屬於聯邦罪行。

涉3罪 亨特認罪協議破局 美媒報道，亨特被控3項罪名，包括購買槍枝時作出虛假陳述、向聯邦認可槍械經銷商提供需作記錄的訊息時作虛假陳述、作為對受管制物質上癮人士擁有槍械。法庭文件顯示，要求亨特就控罪首次出庭的傳票已在周四發出，但尚未清楚他提堂的時間和地點。而有消息人士指出，亨特目前身在加州。

亨特此前曾與韋斯達成逃稅罪的認罪協議，並就非法擁有槍械的罪名，同意簽訂轉處協議（diversion agreement），意味亨特若能夠通過定期藥物測試且沒有牽涉入法律麻煩，該項槍械控罪就會在兩年內被撤銷；但在今年7月的一次聆訊中，因為聯邦法官諾里卡（Maryellen Noreika）拒絕接納，上述協議都被拉倒。有民調顯示，約一半美國人缺乏或只有很少信心司法部能無分黨派地公平調查亨特；另有1/3美國人關注拜登可能在兒子的商業活動中犯下不當行為。

喬州案 特朗普不會下月審 另一方面，前總統特朗普等19人涉嫌試圖推翻2020年總統選舉喬治亞州結果，早前在富爾頓縣被落案起訴，富爾頓縣法院周四裁定特朗普與另外16名被告的審訊，可與另外兩名被告、保守派律師鮑威爾（Sidney Powell）和律師切斯布羅（Ken Chesebro）分開，鮑威爾和切斯布羅將於下月23日進入審訊程序。美媒指，特朗普的審訊程序可能明年才開始。

另外，特朗普受訪時指即使再度當選總統，也不太可能特赦自己，說：「我認為這不太可能，我做錯了甚麼？我沒做錯事。難道因為我挑戰了一場選舉，他們就要把我關進大牢？」 他又以拜登總統之子亨特遭起訴為例，批評司法體制雙重標準。本報綜合報道