金正恩訪俄飛機廠 觀摩蘇57駕駛艙

【本報綜合報道】北韓領袖金正恩昨日繼續在俄羅斯遠東地區的訪問行程，當天參觀位於哈巴羅夫斯克邊疆區阿穆爾河畔共青城一個飛機製造廠，不但獲俄方安排蘇35戰機飛行表演，更得到近距離視察蘇57隱形戰機駕駛艙的機會。美國及南韓同日在首爾舉行延伸威懾戰略磋商機制會議，警告朝俄兩國必將為軍事合作付出代價。

金正恩周二展開任內第二次訪俄行程，周三在阿穆爾州東方太空發射場與俄羅斯總統普京舉行會談。他在被喻為「遠東工程之都」的阿穆爾河畔共青城期間，參觀生產軍用及民用航空設備的加加林飛機製造廠，視察蘇35戰機及蘇57隱形戰機的總裝車間，成為繼土耳其總統埃爾多安後，第二位外國領袖觀看蘇57隱形戰機駕駛艙。

此外，金正恩參觀俄羅斯國產SJ100客機進行最終組裝的車間，配備俄製PD8引擎的客機版本等待機場測試。陪同金正恩的俄羅斯副總理兼工業和貿易部長曼圖羅夫認為，俄朝兩國在飛機製造及其他領域有合作潛力，這對完成雙方面臨的實現技術主權之任務尤其重要。俄羅斯政府新聞處指，二人對蘇35戰機的飛行表演予以肯定。

料今到訪海參崴 金正恩之後將乘坐專用列車前往濱海邊疆區海參崴，估計今天中午抵達，屆時參觀俄羅斯海軍太平洋艦隊司令部、遠東聯邦大學，同日深夜啟程返回北韓。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周四表示，普京向金正恩贈送一雙曾經在太空多次使用的太空人手套，以及一支俄製步槍；金正恩則回贈普京一支北韓製步槍及其他禮物。