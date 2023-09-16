韓總統揚言強軍構築和平

南韓1960年開始舉行仁川登陸戰勝利紀念活動，今次是首次由總統親自主持。尹錫悅表示，仁川登陸戰是阻止朝鮮半島「共產化」的歷史性作戰，也是照亮世界戰爭史的偉大勝利。他指在戰爭槍聲平息70年後，捍衞至今的自由與和平再次面臨挑戰，北韓發展核導戰力的同時，公然表示要打擊南韓，赤裸裸地實加軍事威脅；共產勢力及其追隨勢力、反國家勢力，通過顛倒是非和虛假煽動，威脅自由民主主義。