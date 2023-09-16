韓總統揚言強軍構築和平
【本報綜合報道】昨日是韓戰戰役仁川登陸實施73周年，面對北韓加強與俄羅斯的軍事合作，南韓總統尹錫悅出席紀念活動時表示，將依靠強大的國防力量構築和平，堅定守護自由民主主義。南韓、美國、加拿大派出軍艦參與仁川登陸作戰演示。
南韓1960年開始舉行仁川登陸戰勝利紀念活動，今次是首次由總統親自主持。尹錫悅表示，仁川登陸戰是阻止朝鮮半島「共產化」的歷史性作戰，也是照亮世界戰爭史的偉大勝利。他指在戰爭槍聲平息70年後，捍衞至今的自由與和平再次面臨挑戰，北韓發展核導戰力的同時，公然表示要打擊南韓，赤裸裸地實加軍事威脅；共產勢力及其追隨勢力、反國家勢力，通過顛倒是非和虛假煽動，威脅自由民主主義。
仁川登陸戰73年 美加韓軍艦演習
在同日舉行的仁川登陸作戰演示中，南韓3,300多名官兵和兩棲攻擊艦馬羅島號、神盾驅逐艦西厓柳成龍等20多艘艦艇，以及10多架直升機、登陸突擊裝甲車和特戰快艇等裝備參加；美國海軍兩棲攻擊艦美利堅號、加拿大皇家海軍護衞艦溫哥華號也參與演習。尹錫悅檢閱聯合登陸機動部隊及海軍艦艇，並向受閱官兵敬禮致意。
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