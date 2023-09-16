烏稱反艦導彈 毀俄S400防空系統

【本報綜合報道】烏克蘭軍方周四宣稱，當天以無人機和導彈攻擊俄羅斯部署在克里米亞半島的防空設施，使用一套陸攻版海王星反艦導彈擊毀一套S400防空系統。

烏克蘭國家安全局和海軍反情報部門周四清晨5時半左右，在克里米亞半島西部葉夫帕托里亞鎮附近進行一次特別行動，摧毀一套價值12億美元（約93.6億港元）的S400防空系統。烏無人機先攻擊防空系統的雷達和天線使之失效，烏克蘭海軍再發射兩枚海王星導彈摧毀其發射設施。烏克蘭總統澤連斯基表示，烏方摧毀俄羅斯在克里米亞半島的防空系統是一次勝利及重大成就，感謝烏方安全部門及海軍。