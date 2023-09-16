烏稱反艦導彈 毀俄S400防空系統
【本報綜合報道】烏克蘭軍方周四宣稱，當天以無人機和導彈攻擊俄羅斯部署在克里米亞半島的防空設施，使用一套陸攻版海王星反艦導彈擊毀一套S400防空系統。
烏克蘭國家安全局和海軍反情報部門周四清晨5時半左右，在克里米亞半島西部葉夫帕托里亞鎮附近進行一次特別行動，摧毀一套價值12億美元（約93.6億港元）的S400防空系統。烏無人機先攻擊防空系統的雷達和天線使之失效，烏克蘭海軍再發射兩枚海王星導彈摧毀其發射設施。烏克蘭總統澤連斯基表示，烏方摧毀俄羅斯在克里米亞半島的防空系統是一次勝利及重大成就，感謝烏方安全部門及海軍。
專注收復克里米亞
另一方面，烏克蘭總統顧問波多利亞克表示，烏克蘭專注於三大關鍵任務，旨在解除俄羅斯對克里米亞半島的佔領。烏方的目標是防空系統，為對俄羅斯軍事和倉庫基礎設施進行更多襲擊開闢道路，同時攻擊運輸物流，阻止向活躍敵對行動地區大規模持續供應資源和儲備，需要把俄羅斯黑海艦隊的殘餘力量趕出克里米亞半島。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：