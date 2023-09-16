俄指非法活動 驅美兩外交官

【本報綜合報道】俄羅斯外交部周四召見美國大使並遞交照會，指美國駐俄使館兩名外交官的行為與身份不符，宣布為「不受歡迎的人」，並要求他們7天內離境。

聯繫線人 收集戰事資訊 俄羅斯外交部表示，美國大使館一等秘書西林（Jeffrey Sillin）及二等秘書伯恩斯坦（David Bernstein）在俄羅斯從事非法活動，與俄羅斯公民紹諾夫（Robert Shonov）保持聯繫。紹諾夫已經被控與外國秘密合作，執行損害俄羅斯國家安全的任務，以獲得物質報酬。聲明指，美國駐俄外交代表的非法活動，包括干預駐在國的內政，是不可接受，將堅決制止，希望美方作出正確結論，避免採取對抗措施。美國國務院譴責俄方無端驅逐美方外交官，完全沒有道理，揚言作出適當的回應。

俄羅斯聯邦安全局上月28日發布消息，稱制止美國駐俄大使館線人、美國駐海參崴總領事館前僱員紹諾夫的非法活動。他被指為獲得報酬，自2022年9月到他被捕時執行西林和伯恩斯坦的指令，收集關於俄對烏特別軍事行動、俄各地動員情況、對明年總統選舉前民眾抗議活動影響評估等訊息。