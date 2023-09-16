克服西方制裁 俄炮彈產量急增

【本報綜合報道】美國《紐約時報》周三引述消息指，俄羅斯已成功克服西方國家制裁及出口管制措施，無論是坦克抑或導彈產量，均超過去年入侵烏克蘭前水平，其中炮彈每年產量達200萬枚，是西方國家武器製造商單年產量的7倍。

美監督軍援小組 更多成員將抵烏 報道指，美國官員初時估計俄羅斯去年遭制裁後，至少有半年時間放慢生產導彈等武器速度。惟俄羅斯同年開始規避制裁，成功透過土耳其及亞美尼亞取得關鍵零件，其製造武器水平不只回復正常，甚至超越戰前水平。西方國家官員估計，俄羅斯在戰前每年能夠生產100輛主戰坦克及100萬枚炮彈，現時產量提升一倍，總數較美國與歐洲加起來更多。美方官員同時憂慮，俄軍今個秋冬或猛攻烏克蘭能源系統。

另一方面，美國國防部督察長辦公室首次成立新小組，監督對烏克蘭的安全援助。美方高級官員上月底在烏克蘭開始工作，預計將有更多人員本月底前到達，監督小組設在美國駐烏克蘭大使館。美國國防部督察長辦公室去年10月22日的報告顯示，美國在俄烏戰爭初期難以追蹤大批援烏武器、彈藥及裝備去向，烏克蘭犯罪分子、志願軍戰士、武器販子企圖竊取部分武器和裝備，然後才由烏克蘭情報部門追回。

在俄烏戰爭頭半年，美國駐烏克蘭大使館國防合作辦公室因人手不足，無法對援烏軍事裝備作出必須的最終用途監測。美國國防部其後透過駐烏武官及烏克蘭安全援助小組成立，逐步改善監控能力。拜登政府近日要求國會向烏克蘭撥出另一筆240億美元（約1,872億港元）援助，其中130億美元（約1,014億港元）是安全援助。