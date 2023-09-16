美核潛艇俄轟炸機 同現北歐隔空惡鬥

北約無人機訪新成員國芬蘭 挑釁克宮 美俄兩國近日各自在北歐地區向對方展示軍力，美國一艘巡航導彈核潛艇周四首度到訪挪威，北約也第一次派出無人機在新成員國芬蘭上空執行偵察任務。俄羅斯接連派出轟炸機反擊，在波羅的海、巴倫支海、挪威海巡航示警。

美國海軍表示，俄亥俄級巡航導彈核潛艇佛羅里達號抵達挪威北部、在北極圈內的城市特羅姆瑟，旨在進一步加強美挪兩國夥伴關係。該艦前身是搭載核導彈的戰略核潛艇，2006年4月完成「去核化」後配備154枚使用常規彈頭的戰斧陸攻巡航導彈，新增搭載66名特種作戰人員的能力，成為一個擁有空前打擊及特種作戰任務能力的匿蹤、秘密水下平台。它上次露面是今年8月4日，短暫停留意大利那不勒斯灣。

意大利兩F35A 波蘭執行任務 與此同時，北約一架RQ4D無人機周三在芬蘭上空飛行，作為該軍事聯盟因應俄烏戰爭爆發後，加強東翼地區偵察任務的一部分。該無人機以意大利西哥奈拉為基地，可以在空中飛行超過30小時，對一個廣闊地區實施情報收集、監視、偵察，去年開始主要在黑海的東翼地區執行多次任務。同日，首批兩架意大利F35A隱形戰機飛抵波蘭馬爾堡，將與之後抵埗的兩架同款戰機，在東翼地區執行北約空中警戒任務。

俄軍機飛入阿拉斯加識別區 面對美國為首的北約加強軍事部署，俄羅斯國防部周二表示，兩架圖22M3遠程轟炸機在波羅的海上空執行接近5小時的飛行任務，期間獲得蘇35S戰機護航；兩天後，俄羅斯兩架圖95MS戰略轟炸機在巴倫支海及挪威海，由蘇30SM戰機護航下飛行接近4小時。圖22M3遠程轟炸機與圖95MS戰略轟炸機在任務期間，分別掛載Kh22反艦導彈及Kh101巡航導彈；更罕有的是，涉事蘇30SM戰機隸屬於俄羅斯勇士飛行表演隊。

由美國及加拿大組成的北美空防司令部表示，周四探測及監控俄羅斯軍機在美國阿拉斯加防空識別區活動，對方全程位於國際空域，沒有進入美加兩國領空；司令部未有具體說明涉事俄方軍機的型號及數量。值得留意的是，美國一架RC135V電子偵察機本月較早時罕有取道俄羅斯北部的北冰洋上空，往返阿拉斯加州與英國，被指是對俄羅斯實施抵近偵察，外界認為俄方派遣軍機飛近阿拉斯加州旨在反擊美方。

另外，美國3架B2隱形戰略轟炸機周二結束在冰島為期一個月的部署任務，飛返駐地密蘇里州懷特曼空軍基地；有一架當天回國前飛抵位於北大西洋的葡萄牙亞速爾群島拉日什基地，在引擎持續運轉的情況下補給飛行燃料，實施「熱加油」作業。本報綜合報道

俄羅斯圖95MS戰略轟炸機 歐洲地區最新軍事形勢 俄羅斯圖22M3遠程轟炸機 北約RQ4D無人機準備從意大利飛往芬蘭。