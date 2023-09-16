外地打工還房貸 返家揭屋被佔

【本報綜合報道】黑龍江鶴崗市一名女子為了買樓，去了外地打工10年還清房貸，回去卻發現當年買下的房子已經有人居住。內媒周四報道，雖然法院願意幫她協調一套同等面積的房子，但女事主仍要爭取拿回原本房屋。

地產商一屋兩賣 劉玉梅在2012年貸款20萬元人民幣（約21.5萬港元），她之後去浙江省台州市當老師打工還債。相關貸款在去年7月13日還清，她回到鶴崗後，發現王××居住在她的房子，並已完成裝修。劉女士調查後發現鑫鶴房地產公司欠下張××債務，在她不知情的情況下，向陽區人民法院執行局將她的房子調換給張××抵債，後來王××從張××手上購入現有的這套房產。

內媒曾致電參與審理此案的法官甘麗娜和楊薇，對方卻拒絕接聽電話。湘潭大學法學院教授胡軍輝表示，開發商將該房產在法院執行案件中調換給他人，並簽署購買合約，實際上是一房兩賣，明顯違法。當地法院在執行調解過程中缺乏基本的核實程序，當事人可以向法院主張調解協議無效。