兩稚子面前 台夫婦遭惡鄰斬死

噪音爭拗引起 台灣高雄市苓雅區一對夫妻疑因噪音問題，長期與鄰居爭執，雙方昨日發生口角。該名鄰居一怒之下持刀斬向夫妻兩人，二人身中多刀當場慘死，他們的兩名年幼兒子目睹父母倒臥血泊，跑到樓下管理室求助，涉事鄰居一度逃逸，其後落網。

事發於昨日早上7時50分左右，36歲羅姓男子與其35歲蔡姓妻子在家準備帶分別6歲和7歲的兒子上學，仍唸小學的孩子聽到門鈴聲去開門，就見樓下63歲鄰居吳姓男子氣沖沖地闖入屋。

吳男與夫婦二人再起口角，先持刀斬殺在客廳的蔡女，羅男聞聲準備從房中出來查看，也遭吳男斬殺。吳男行兇後立即奪門而出，到樓下騎電單車逃逸。

高雄發生 屏東拉人 蔡女腹部中刀，內臟外露，倒在客廳，左手有防衞時所受的刀傷。羅男則胸口中刀，倒在寢室，右手亦有防衞刀傷。二人的兒子其後趕到樓下，向大樓管理員求救，大喊「我爸媽被殺了」。警方和消防到場，發現夫婦二人已經死亡。據警方了解，該對夫妻數周前曾與吳男因噪音問題爆發口角。

警方同日上午10時半左右在屏東枋寮臨海路一帶抓獲吳男，他初步坦承行兇，但未說明犯案動機。警方目前已將他帶回調查釐清，至於犯案用的兇刀及衣物都已被吳男丟棄，警員將擴大搜索；同時向其他鄰居了解情況，並通知吳男家人到派出所釐清案情。報道指，吳男曾是汽車保養廠的員工，目前已退休。

附近居民透露，被斬殺的夫妻兩人育有兩子，他們在學校期間表現良好。大樓管委會職員表示，吳男一家曾多次向管委會投訴樓上的噪音問題，管委會曾多次介入兩家人的衝突，但不見他們曾爆發肢體衝突。本報綜合報道