體檢評智商偏低小心聘用 連雲港衞健委赴醫院調查

【本報綜合報道】內地網上周三流傳一張疑為江蘇省連雲港市徐圩新區人民醫院體檢中心簽發的體檢報告，報告中「智商偏低，用人單位酌情考慮」的建議引起網民爭論，連雲港市衞健委就報告真偽展開調查。

該報告的內科檢查一欄印有「表情呆滯，反應遲鈍」的字句，體檢建議為「智商偏低，用人單位酌情考慮」，而體檢結果顯示為「合格」。

報告右下角蓋有連雲港徐圩新區人民醫院體檢中心的公章，下款為王姓負責醫生的姓名及進行體檢日期。

院方承認發報告 內地傳媒報道，王醫生為該醫院的內科主任醫生，從事內科臨床工作逾30年，多次獲得「骨幹醫生」、「先進科主任」等榮譽。院方調查後承認確有上述體檢報告，正在開會處理事件。連雲港市衞健委得知情況後，派工作人員到涉事醫院調查。