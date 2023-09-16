深圳部分地區料100毫米暴雨

【本報綜合報道】廣東省深圳市上周經歷極端特大暴雨，該市氣象台周四發布全市雷電預警，預測昨日至今日有大雨到暴雨，有6級至8級短時大風；昨日晚上發布分區暴雨黃色預警，影響福田、羅湖、鹽田，未來西部及南部沿海區域降雨風險高。

已影響廣東316鎮街

內地傳媒報道，廣東省316個鎮街周四至昨日再遭逢暴雨，在高空槽和切變線的共同影響下，周四晚上至今日深圳市包括深汕特別合作區有大雨到暴雨，累計降雨量將介乎40毫米至80毫米，西部和南部地區一些地方可能超過100毫米。由於未來兩至3天南風的強度存在較大不確定性，南風的強弱程度影響本次降雨落區和量級。