深圳部分地區料100毫米暴雨
【本報綜合報道】廣東省深圳市上周經歷極端特大暴雨，該市氣象台周四發布全市雷電預警，預測昨日至今日有大雨到暴雨，有6級至8級短時大風；昨日晚上發布分區暴雨黃色預警，影響福田、羅湖、鹽田，未來西部及南部沿海區域降雨風險高。
已影響廣東316鎮街
內地傳媒報道，廣東省316個鎮街周四至昨日再遭逢暴雨，在高空槽和切變線的共同影響下，周四晚上至今日深圳市包括深汕特別合作區有大雨到暴雨，累計降雨量將介乎40毫米至80毫米，西部和南部地區一些地方可能超過100毫米。由於未來兩至3天南風的強度存在較大不確定性，南風的強弱程度影響本次降雨落區和量級。
廣東省中北部地區大暴雨預計影響京廣高鐵、京廣線廣東段，鐵路部門對周四至今日部分途經上述線路，前往長沙、岳陽等方向的動車組列車和武昌、西安等方向的普速列車實施停運，涉及44列。氣象部門指前期深圳市累計雨量巨大，地質災害風險高，呼籲繼續防禦山洪、泥石流、山泥傾瀉、塌陷、圍牆倒塌等次生衍生災害。
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