十一長假火車票難求 網站幾癱瘓

【本報綜合報道】內地中秋十一假期首日火車票昨日正式開售，但當天中午有民眾反映鐵路12306網站當機，出現帳號一直登陸不上、乘車人列表刷不出來等問題。網站客服回應稱，系統有點崩潰，建議旅客半小時後再嘗試購票。民航局同日表示，預計長假有2,100萬餘名旅客乘飛機出行，保障13.7萬班航班，日均逾1.7萬班。

旅客昨日起可以通過鐵路12306網站、應用程式等平台，購買中秋十一假期首日、即本月29日的火車票。今年中秋十一假期從本月29日起至下月6日，按照鐵路車票15天預售期，假期最後一天的回程火車票本月22日開售。鐵路12306提醒，每個車站起售時間有異，例如北京西站、南京南站是早上8時，廣州南站則是早上10時。

料逾2100萬旅客飛機出行 民航局運輸司副司長靳軍號周五在記者會說明中秋十一民航出行情況，預計日均保障1.4萬班國內客運航班、運輸國內旅客196萬人次，分別比2019年同期增長18%及17%。外界預期今次超級黃金周將創造新的旅遊高峰，第三方旅遊平台攜程指，國內遊和出境遊均搶手，機票、景區、酒店、跟團遊等產品進入預訂高峰期；國內遊產品十一預訂量環比前一周增長88%，同比增長逾4倍，北京、上海、成都是熱門旅遊目的地前3位。