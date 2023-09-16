台去年大專境外生10.3萬 疫情阻礙陸生

【本報綜合報道】台灣教育部公布2022學年大專校院境外學生人數為10.3萬多人，最大學生來源地為越南，過去人數最多的中國大陸學生退居至來源地第7。有大學表示，今年6月學士班陸生「清零」，但2023學年秋季班陸生交換生、短期研修生人數較新冠疫情時期翻倍。

越南排名第一 台灣傳媒周五報道，教育部統計境外生最大生源地前3位是越南、印尼、馬來西亞。2015學年及2016學年為陸生赴台全盛期，每年有4.1萬人赴台，當時每3名境外生中便有1人是陸生。但隨兩岸交流趨緩以及陸方暫緩學位生赴台等措施，2022學年赴台陸生僅3,150人，較日本和泰國學生還要少。

受疫情影響，台方暫緩陸生赴台政策，直至去年11月解禁。位於台北市的世新大學副校長李功勤表示，解禁後實際辦理申請的時程僅約一周，因此該校春季班陸生研修和交換生僅34人。隨着年初邊境解封，台灣學校才有機會赴陸宣傳，也讓今年9月秋季班陸生赴台研修、交換生人數破百。

文化大學也統計，上學期陸生研修、交換生僅36人，秋季班突破200人。該校行銷系教授駱少康指出，近年政治局勢詭譎，比賽交流等也多暫緩，評估未來短期研修生、交換生仍是主要交流渠道，但短期交流始終無法解決私校生源的問題。