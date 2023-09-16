侯友宜抵紐約 否認要美表態出兵護台

蕭美琴

【本報綜合報道】國民黨台灣總統參選人侯友宜展開訪問美國之旅，周四抵達第一站紐約，約百名僑胞前往接機。英國傳媒昨日刊出訪問侯友宜的報道，指對方此行將要求美國政府對是否出兵防衞台灣表態，侯友宜競選辦公室其後否認報道內容。

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲表示，侯友宜澄清不會在此行要求美國政府對是否出兵防衞台灣一事表態，報道的談話場合是該媒體記者提議邀請侯友宜逛夜市，二人簡短談話。記者問侯友宜若兩岸開戰，是否認為美國出兵協防台灣，侯幽默稱這問題也不知該問誰，「我到美國會直接詢問美方友人，請他們回答」。黃子哲指當下談話非正式專訪，侯友宜當時因場合不便與時間緊湊，向該記者提出改天再談。

蕭美琴料成賴清德拍檔 宣布參選台灣總統的鴻海集團始創人郭台銘周四宣布，由女歌手兼藝人賴佩霞擔任其副手。美國傳媒推測，台灣駐美國代表蕭美琴可能成為民進黨總統參選人、副總統賴清德的拍檔，其資歷為選情大大加分。網上亦傳出民眾黨總統參選人柯文哲的副手人選是前雅虎大中華董事總經理鄒開蓮，民眾黨回應僅稱目前仍然尋覓人選。