衞健委加強猴痘防備 列乙類傳染病管理

在中疾控中心的傳染病分類，猴痘目前不在甲、乙或丙類名單上，而是列入其他一欄。猴痘納入乙類傳染病管理後，將與新冠病毒感染、愛滋病、肺結核、登革熱等同級。國家衞生健康委資訊顯示，醫療機構發現乙類或丙類傳染病病人，應根據病情採取必要的治療和控制傳播措施。

通報指出，去年9月內地報告首宗猴痘輸入病例，今年6月開始出現本土猴痘疫情，目前20多個省份先後出現病例，引發新增本土續發疫情和隱匿傳播。考慮到猴痘疫情將在國內一定時期內持續存在，國家衞生健康委作出決定，以進一步科學規範開展猴痘疫情防控工作，切實保障人民群眾生命安全和身體健康。

關於民眾如何預防猴痘，武漢大學公共衞生學院教授譚曉東呼籲民眾不必過於恐慌，因為猴痘病毒主要通過非常規途徑的密切接觸傳播，該傳播方式對普通人群來說不是最主要的傳播途徑，不會對生活和健康造成影響。此外，民眾要適當增加有關猴痘病毒傳播的預防知識，重點了解它的主要傳播途徑以及可能會受到影響的環境和場所，適當地有意識地迴避這些場所。本報綜合報道