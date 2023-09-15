不少新人擺酒時，往往收到親朋好友給予禮金（即「人情」）。馬來西亞一名新娘近日在網上社交平台透露，在大婚之日收到一封禮金，內藏兩張手繪紙鈔，紙上肖像、面額及排版等與真鈔一樣，不過無論畫風或畫功均十分拙劣，當場感到哭笑不得。有網民笑稱，對方舉動很有創意，若自己收到定會留下手繪紙鈔作紀念。