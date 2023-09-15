動物園怕打鬧致傷 兩大熊貓分房飼養

【本報綜合報道】浙江杭州動物園大熊貓「春生」和「香果」因經常打鬧，存在誤傷風險，自周二起分開飼養，各住在單獨房間內。動物管理科副科長樓毅表示，兩隻大熊貓的體重和體形都與成年大熊貓相差無幾，爪子也很鋒利，頻繁打鬧很可能造成身體脆弱組織受傷。

杭州動物園周三發布消息稱，雄性大熊貓春生和雌性大熊貓香果上月從成都大熊貓繁育研究基地抵達動物園後，一直飼養在一個內展廳。樓毅表示，一個多月來，兩隻大熊貓整體情況穩定，採食、排便情況良好，精神狀態活躍，還時常打鬧。

形容分居屬必然過程 分開飼養後，春生和香果分別住進配置相同的1號、2號展區。樓毅表示，成年大熊貓除在繁殖季節，通常是獨來獨往，固守在自己的領地內，形容分居是必然過程，只有圈養的大熊貓幼崽才會出現群體生活情況。

另一方面，旅俄大熊貓「丁丁」上月底誕下一隻幼崽，俄羅斯莫斯科動物園園長周三發布幼崽的最新照片，只見牠躺在丁丁懷中緊閉雙眼，十分可愛。園長指，大熊貓幼崽目前總長達30.8厘米。