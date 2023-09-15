宣揚河流對生態重要性 英漢赴美挑戰游507公里創舉

【本報綜合報道】英國一名游泳運動員上月中旬發起一項為期一個月的挑戰，從美國紐約州東北部埃塞克斯縣沿哈德遜河，游泳約507公里至紐約市，旨在提高人們認識河流對生態系統的重要性。他周三順利完成挑戰，感嘆再次回到陸地感覺很棒。

花逾一年時間計劃及訓練 53歲的皮尤（Lewis Pugh）花了逾一年時間計劃挑戰和訓練，包括游泳、跑步及划皮筏艇等。他於上月13日在雲之淚湖開始挑戰，形容多年來的夢想終於實現。挑戰期間，他每天早上及晚上各游泳8公里，其團隊則划皮筏艇從旁陪伴。他指挑戰的最初階段最危險，河中亦有許多岩石及樹枝，經過時必須提高警惕。

皮尤表示，他游至奧爾巴尼時雖然河道變寬，但要逆風前進，導致肩膀、頭部和頸部十分疲累，但未因而放棄，還受到沿途的支持者及旁觀者鼓舞。他完成挑戰後指，自己在哈德遜河逗留了一個月，彷彿與它成為了一輩子的朋友般熟悉，認為保育哈德遜河有助在全球推動同類計劃。